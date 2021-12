Iginio Massari | quanto costa il suo panettone? Prezzo da non credere

Leggi su sologossip

(Di domenica 12 dicembre 2021) Sapeteildi? Ilè da none c’è anche una brutta notizia… È sicuramente uno dei più richiesti in Italia. Molti vorrebbero mangiarlo, ma pochi conoscono il suo. In questo articolo vi parliamo deldi uno dei pasticcieri più famosi in Italia. LEGGI ANCHE:L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.