I resti di un uomo crocifisso ritrovati in un villaggio inglese. Il supplizio in epoca romana era riservato agli schiavi (Di domenica 12 dicembre 2021) I resti di uno schiavo romano con un chiodo di ferro di circa cinque centimetri conficcato nell’osso del tallone sono stati trovati nel Cambridgeshire, in Inghilterra: si tratta del “miglior esempio al mondo di una crocifissione”, avvenuta circa 1.900 anni fa. Gli archeologi inglesi hanno portato alla luce lo scheletro durante gli scavi nel villaggio di Fenstanton nel 2017 ma gli esami scientifici si sono conclusi solo da poco. I risultati sono stati pubblicati ora nel nuovo numero della rivista “British Archaeology“, dove si precisa che i resti umani sono datati tra il 130 e il 337 d.C. in base al test del radiocarbonio. “Questo è un ritrovamento straordinariamente importante, perché è solo la seconda scoperta di una vittima di crocifissione di epoca romana“, ha detto John Granger Cook, professore al ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Idi uno schiavo romano con un chiodo di ferro di circa cinque centimetri conficcato nell’osso del tallone sono stati trovati nel Cambridgeshire, in Inghilterra: si tratta del “miglior esempio al mondo di una crocifissione”, avvenuta circa 1.900 anni fa. Gli archeologi inglesi hanno portato alla luce lo scheletro durante gli scavi neldi Fenstanton nel 2017 ma gli esami scientifici si sono conclusi solo da poco. I risultati sono stati pubblicati ora nel nuovo numero della rivista “British Archaeology“, dove si precisa che iumani sono datati tra il 130 e il 337 d.C. in base al test del radiocarbonio. “Questo è un ritrovamento straordinariamente importante, perché è solo la seconda scoperta di una vittima di crocifissione di“, ha detto John Granger Cook, professore al ...

