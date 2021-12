«I quartieri al centro» alla scoperta di Boccaleone - il video (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuova puntata della nostra inchiesta «I quartieri al centro»: nelle scorse settimane vi abbiamo portato a Celadina, Loreto, Colognola e Valtesse. Ora tocca a Boccaleone, un quartiere con due anime. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuova puntata della nostra inchiesta «Ial»: nelle scorse settimane vi abbiamo portato a Celadina, Loreto, Colognola e Valtesse. Ora tocca a, un quartiere con due anime.

Advertising

webecodibergamo : Alla scoperta di Boccaleone - burglar_ot : @ciancianella @elio33044815 @robym51 @OfficialTozzi in pieno centro incendiati negli anni '70 e mai più ristruttura… - PPeracchini : Tutte le attività di oggi nei quartieri e in centro!!! Auguri di buon Natale!!! #laspezia - nicola868572172 : @4everAnnina @matteolepore A Treviso sono in diversi quartieri popolari,oramai in mano loro, grazie al comune che d… - happyproudpuppy : RT @you_trend: ?? Il PD ufficializza la candidatura di Cecilia D'Elia alle suppletive del 16 gennaio nel collegio uninominale Lazio 1-01 del… -

Ultime Notizie dalla rete : quartieri centro “Il Natale a Lecce”: tante iniziative diffuse dal centro ai quartieri Comune di Lecce Maltempo a Palermo, esonda il Papireto chiuse alcune strade del centro (VIDEO) Il maltempo ha finalmente allentato la sua presa su Palermo. Dopo l'esondazione del Papireto, chiuse alcune strade del centro città.

Genova, ecco la nuova Coop nell'ex mercato di Corso Sardegna Genova - È stato inaugurato il nuovo punto vendita Coop di Corso Sardegna che ha sede nel centro integrato - ancora in fase di allestimento - realizzato dalla società Mercato Corso Sardegna Srl nell'e ...

Il maltempo ha finalmente allentato la sua presa su Palermo. Dopo l'esondazione del Papireto, chiuse alcune strade del centro città.Genova - È stato inaugurato il nuovo punto vendita Coop di Corso Sardegna che ha sede nel centro integrato - ancora in fase di allestimento - realizzato dalla società Mercato Corso Sardegna Srl nell'e ...