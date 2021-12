I ministri degli Esteri del G7: "Mosca riduca l'escalation in Ucraina, usi la diplomazia" (Di domenica 12 dicembre 2021) “La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che un’ulteriore aggressione militare contro l’Ucraina avrebbe enormi conseguenze e gravi costi come risposta”. Lo affermano i ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gb, Usa e Alto Rappresentante Ue che “condannano la presenza militare russa ai confini e la retorica aggressiva nei confronti dell’Ucraina”. In una nota si chiede a Mosca di “ridurre l’escalation, perseguire canali diplomatici e rispettare i suoi impegni internazionali sulla trasparenza delle attività militari, come ha fatto Biden nella sua telefonata al presidente Putin il 7 dicembre”. I ministri del G7, precisa la nota del servizio di azione esterna della Ue (Eeas-Seae), riaffermano il loro sostegno alla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) “La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che un’ulteriore aggressione militare contro l’avrebbe enormi conseguenze e gravi costi come risposta”. Lo affermano idel G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gb, Usa e Alto Rappresentante Ue che “condannano la presenza militare russa ai confini e la retorica aggressiva nei confronti dell’”. In una nota si chiede adi “ridurre l’, perseguire canali diplomatici e rispettare i suoi impegni internazionali sulla trasparenza delle attività militari, come ha fatto Biden nella sua telefonata al presidente Putin il 7 dicembre”. Idel G7, precisa la nota del servizio di azione esterna della Ue (Eeas-Seae), riaffermano il loro sostegno alla ...

