I doppiati con Safety Car e il sorpasso proibito di Max | per cosa protesta la Mercedes

Gazzetta_it : I doppiati con Safety Car e il sorpasso proibito di Max: ecco le ragioni della protesta Mercedes #F1 - GASARRINI : RT @Gazzetta_it: I doppiati con Safety Car e il sorpasso proibito di Max: ecco le ragioni della protesta Mercedes #F1 - 90Valla : RT @Gazzetta_it: I doppiati con Safety Car e il sorpasso proibito di Max: ecco le ragioni della protesta Mercedes #F1 - AlwayswithSeb_5 : Con questa concordo. Ci sarà molto da discutere sulla Safety car e i doppiati - KHANNOONIENSIN6 : RT @mamoelme: @diegocatalano77 Il problema é che nella sua incompetenza decide in contrario 1 giro e mezzo prima. Se avesse autorizzato lo… -

Poco prima della ripartenza, infatti, prima dell'ultimo giro di gara, Hamilton ha rallentato il ritmo e Verstappen ha affiancato Lewisl'ala anteriore. Si configurerebbe quindi una violazione ...... la direzione di gara prima sembra intenzionata a far finire la corsa senza permettere aidi superare la Safety Car,cinque auto tra Hamilton e Verstappen. Poi decide per riallineare la ...La Mercedes mette in bilico il risultato ottenuto nel GP di Abu Dhabi e così anche la vittoria del primo titolo mondiale di Max Verstappen ...La Mercedes ha presentato una protesta, il punto centrale è il comportamento dei doppiati con la safety car: i piloti tra Verstappen e Hamilton si sono sdoppiati, gli altri no. E la safety car doveva ...