Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria vince ancora in trasferta, Bolzano cade in casa (Di lunedì 13 dicembre 2021) E' una domenica 12 dicembre agrodolce per i colori italiani dell'Hockey su ghiaccio impegnati nell'ICE League 2021-2022. Val Pusteria e Bolzano hanno infatti raccolto due risultati contrapposti: una vittoria e una sconfitta, ma andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Dopo essersi affermata per 0-4 in casa Dornbirn Bulldogs, Val Pusteria si impone 1-3 nella tana dell'EC-KAC di Klagenfurt cogliendo un nuovo importante successo. Nonostante l'iniziale svantaggio firmato da Koch, per i padroni di casa, arrivato in apertura del secondo periodo, in seguito a un primo terzo di gara chiuso sullo 0-0, il team italiano ha reagito prima pareggiando con Deluca e poi sverniciando i rivali grazie all'1-2 di Ikonen e ...

