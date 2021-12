«Ho una brutta notizia per Paragone…», Burioni esulta: archiviato l’esposto per «incitazione all’odio» dopo il tweet sui No vax – Il video (Di domenica 12 dicembre 2021) «Ho una brutta notizia per il senatore Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all’Ordine (dei medici, ndr) è stato archiviato. Quindi anche lui può prendere il suo esposto e infilarlo gagliardamente senza indugio alcuno e senza inutili timidezze nel cassetto degli esposti archiviati». Questo il post, pubblicato su Facebook dal virologo Roberto Burioni, che annuncia l’archiviazione di un esposto presentato contro di lui, mesi fa, da Paragone. «Ho denunciato Burioni», aveva detto l’ex senatore, aggiungendo poi «ora reagiremo a questa caccia alle streghe indecente». Peccato che l’Ordine gli abbia dato torto. A non piacere a Paragone era stato un tweet dello scienziato che si era scagliato contro i No Vax esultando poi per l’obbligo del Green ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) «Ho unaper il senatore Gianluigi Paragone. Il suo esposto presentato contro di me all’Ordine (dei medici, ndr) è stato. Quindi anche lui può prendere il suo esposto e infilarlo gagliardamente senza indugio alcuno e senza inutili timidezze nel cassetto degli esposti archiviati». Questo il post, pubblicato su Facebook dal virologo Roberto, che annuncia l’archiviazione di un esposto presentato contro di lui, mesi fa, da Paragone. «Ho denunciato», aveva detto l’ex senatore, aggiungendo poi «ora reagiremo a questa caccia alle streghe indecente». Peccato che l’Ordine gli abbia dato torto. A non piacere a Paragone era stato undello scienziato che si era scagliato contro i No Vaxndo poi per l’obbligo del Green ...

