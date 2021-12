Hellas Verona, i convocati di Tudor per la sfida all’Atalanta (Di domenica 12 dicembre 2021) Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati dell’Hellas Verona in vista della sfida di oggi contro l’Atalanta Igor Tudor allenatore dell’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l’Atalanta. Ecco la lista completa, con qualche assenza: Ecco i 2?2? convocati di mister #Tudor per #VeronaAtalanta #DaiVerona #SerieATIM #difendiamolA pic.twitter.com/JrFN8J0wc7 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 12, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Igorha diramato la lista deidell’in vista delladi oggi contro l’Atalanta Igorallenatore dell’ha diramato la lista deiin vista dellacontro l’Atalanta. Ecco la lista completa, con qualche assenza: Ecco i 2?2?di mister #per #Atalanta #Dai#SerieATIM #difendiamolA pic.twitter.com/JrFN8J0wc7 —FC (@FC) December 12, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : A causa di una positività al COVID-19 all'interno del Gruppo Squadra dell'#Under19 Femminile, la gara tra Hellas Ve… - OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - Zcfnews : Campionato Primavera 1, Hellas Verona-Sassuolo 1-0 - - tuttoatalanta : Hellas Verona-Atalanta, i convocati di Tudor: tornano Barak e Cancellieri, ancora out Gunter… - CalcioNews24 : I convocati dell'#HellasVerona per l'#Atalanta ?? -