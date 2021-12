Hellas Verona-Atalanta, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Una partita che si preannuncia spettacolare. La Serie A farà tappa al Marcantonio Bentegodi in questa importante e convulsa diciassettesima giornata del massimo campionato calcistico italiano. Di fronte, due compagini che fanno del gioco aggressivo e spettacolare il proprio mantra sportivo: i padroni di casa dell’Hellas Verona sono chiamati a collezionare un altro scalpo di una big del nostro campionato dopo le vittorie ottenute contro Roma, Lazio e Juventus fra le mura amiche; gli ospiti dell’Atalanta devono approfittare dei passi falsi di Milan (che è davanti) e gli stessi bianconeri (che sono dietro di loro) per rafforzare ulteriormente la posizione valida per la prossima Champions League e, perché no, attaccare la vetta della classifica proponendosi con veemenza come outsider scudetto. Ecco le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Una partita che si preannuncia spettacolare. LaA farà tappa al Marcantonio Bentegodi in questa importante e convulsa diciassettesima giornata del massimo campionato calcistico italiano. Di fronte, due compagini che fanno del gioco aggressivo e spettacolare il proprio mantra sportivo: i padroni di casa dell’sono chiamati a collezionare un altro scalpo di una big del nostro campionato dopo le vittorie ottenute contro Roma, Lazio e Juventus fra le mura amiche; gli ospiti dell’devono approfittare dei passi falsi di Milan (che è davanti) e gli stessi bianconeri (che sono dietro di loro) per rafforzare ulteriormente la posizione valida per la prossima Champions League e, perché no, attaccare la vetta della classifica proponendosi con veemenza come outsider scudetto. Ecco le ultime da ...

Advertising

OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - arlottoak : Torino Bologna GG Hellas Verona Atalanta 2 Napoli Empoli 1 + GG Sassuolo Lazio 1X + GG Inter Empoli 1P 1F + over 2.5 - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona-Atalanta: cinque gli assenti tra i gialloblù - Fantacalciok : Formazioni ufficiali Hellas Verona – Atalanta: ecco chi scende in campo - infoitsport : Hellas Verona, ufficiale: i convocati di Tudor per l’Atalanta -