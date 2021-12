Hellas Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel titolare (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Atalanta vuole dimenticare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal e riprendere la marcia in campionato, dove è attesa dall’insidiosa trasferta contro l’Hellas Verona (di seguito le formazioni ufficiali). I bergamaschi vengono da cinque vittorie consecutive e sono in piena lotta per lo scudetto, dal momento che il primo posto dista solo quattro punti. Orobici quasi infallibili in trasferta finora, con 7 vittorie e un pareggio: solo il Real Madrid ha fatto altrettanto nei cinque maggiori campionati europei. I nerazzurri segnano molto nei primi minuti di gioco: sette gol sono arrivati nei primi 15 minuti di gara in questo campionato. L’unica squadra ad aver fatto meglio (9) è proprio l’Hellas. Nei precedenti contro i gialloblú, l’Atalanta ha ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’vuole dimenticare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal e riprendere la marcia in campionato, dove è attesa dall’insidiosa trasferta contro l’(di seguito le). I bergamaschi vengono da cinque vittorie consecutive e sono in piena lotta per lo scudetto, dal momento che il primo posto dista solo quattro punti. Orobici quasi infallibili in trasferta finora, con 7 vittorie e un pareggio: solo il Real Madrid ha fatto altrettanto nei cinque maggiori campionati europei. I nerazzurri segnano molto nei primi minuti di gioco: sette gol sono arrivati nei primi 15 minuti di gara in questo campionato. L’unica squadra ad aver fatto meglio (9) è proprio l’. Nei precedenti contro i gialloblú, l’ha ...

Advertising

OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - sportli26181512 : Hellas Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo l'eliminazione dalla Champions… - infoitsport : Hellas Verona - Atalanta: pronostico, quote e consigli - Calcio d'Angolo - infoitsport : Probabili formazioni Hellas Verona-Atalanta - infoitsport : Hellas Verona-Atalanta, i convocati di Tudor: tornano Barak e Cancellieri, ancora out Gunter -