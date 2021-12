Hellas Verona Atalanta 1-2 LIVE: Ceccherini vicino al gol di testa (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Hellas Verona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Bentegodi, Hellas Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Hellas Verona Atalanta 1-2 MOVIOLA 1? Inizia il match del Bentegodi 5? Cross di Ilic con il mancino, Casale prova l’incornata dal dischetto ma è abbondantemente alta la sua conclusione 10? Primi sprazzi di Atalanta con un ispirato Miranchuk 15? Quarto d’ora di gioco, ancora senza pericoli per i due portieri 17? Bella girata di Simeone in area, presa facile per Musso 18? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Inizia il match del Bentegodi 5? Cross di Ilic con il mancino, Casale prova l’incornata dal dischetto ma è abbondantemente alta la sua conclusione 10? Primi sprazzi dicon un ispirato Miranchuk 15? Quarto d’ora di gioco, ancora senza pericoli per i due portieri 17? Bella girata di Simeone in area, presa facile per Musso 18? ...

