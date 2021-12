Harlem | tra Black culture e ironia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021)è la serie comedy di Tracy Oliver disponibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video dal 3 dicembre 2021. In dieci episodi, traracconta la storia di un gruppo di giovani donne afroamericane, tutte provenienti da, uno dei quartieri simbolo della comunità nera a New York. Una commedia tutta al femminile su un gruppo di amiche che cercano successo, amore e divertimento a New York, proprio come Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte in Sex and the City. Ma stavolta non siamo a Manhattan. Le protagoniste dinon sono le solite ragazze ricche caucasiche. Sono giovani donne afroamericane che attraverso l’introducono gli spettatori nel mondo della...