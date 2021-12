“Ha spento il telefono ed è sparita” | allarme rosso Dayane Mello | la preoccupazione è alle stelle

Leggi su specialmag

(Di domenica 12 dicembre 2021) Gli ultimi aggiornamenti hanno generato grandenei confronti dell’ex gieffina: la situazione La modella(screenshot GF Vip)La modellain questi giorni è tornata a casa dopo l’esperienza al reality de La Fazenda. Non si è rivelato essere facile come percorso vista anche la polemica scatenata in merito a presunte molestie ai suoi danni da parte di uno degli altri concorrenti. Molestie cheha minimizzato ma non solo perché ha sottolineato come sia stato montato un caso ai suoi danni da Rosalinda Cannavò ed il giornalista Gabriele Parpiglia. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alex Belli senza parole, l’ultimo gesto di Soleil lo fa impazzire: “Sono ca**i tuoi” Le parole della ...