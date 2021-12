“Ha finto tutto”. Il vip a bomba su Alex Belli: dopo quello che ha visto non può tacere. Viene fuori la verità (Di domenica 12 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, la reazione di Alex Belli alle immagini del bacio della moglie con un altro uomo. Davanti a verità del gerene, non è mai troppo facile riuscire a trattenere le reazioni e quelle di Alex Belli non hanno tardato a manifestarsi di fronte alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Delia Duran e il bacio con Carlo Cuozzo, tanti angoli ancora da smussare sulla vicenda. dopo la diffusione delle foto del bacio tra la moglie del gieffino e l’imprenditore napoletano, il caos. Non solo fuori dalla casa di Cinecittà dopo le affermazione dell’ex fidanzata di Carlo Cuozzo, Noemi, che avrebbe rivelato i dettagli sulla “finzione”, ma anche tra le pareti della casa più spiata d’Italia, non appena appresa la notizia della romantica ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, la reazione dialle immagini del bacio della moglie con un altro uomo. Davanti adel gerene, non è mai troppo facile riuscire a trattenere le reazioni e quelle dinon hanno tardato a manifestarsi di fronte alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Delia Duran e il bacio con Carlo Cuozzo, tanti angoli ancora da smussare sulla vicenda.la diffusione delle foto del bacio tra la moglie del gieffino e l’imprenditore napoletano, il caos. Non solodalla casa di Cinecittàle affermazione dell’ex fidanzata di Carlo Cuozzo, Noemi, che avrebbe rivelato i dettagli sulla “finzione”, ma anche tra le pareti della casa più spiata d’Italia, non appena appresa la notizia della romantica ...

Veronicadf_90 : Manuel questi quattro giorni in cui ti sei finto innamorato pazzo e una lettera non basteranno per cancellare tre m… - giocor2 : #gfvip è tutto finto li dentro di reality non c'è nulla persino la lettera fake scritta dagli autori alla bimbetta… - anita11vi : @MattyInterista per visibilità si fa di tutto Delia cerca visibilità basti pensare che ha baciato un finto ragazzo pagato - 64Parisi : @GianniRosati6 @roserra757 Mondiale di F1, peggio del campionato italiano. Tutto finto. - PetrusPietro : @doluccia16 La sensazione è spesso che sia fatto di proposito, per una eventuale Norimberga 2.0 dove potranno dire:… -