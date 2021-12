Guè Pequeno contro Fedez e Achille Lauro | “Ci sono un sacco di influencer | altri si atteggiano a delinquenti senza esserlo ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Guè, alias Cosimo Fini, durante un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera ha lanciato una stoccata a due personaggi del momento:. In occasione del lancio del suo nuovo disco Gvesv, Gué si è raccontato a cuore aperto, per quanto possibile. Il cantante ha ammesso di essere all’inizio di un nuovo percorso, totalmente lontano da quello che con i Club Dogo aveva creato all’interno del panorama musicale.è stato il primo infatti, da solista, a rendere l’idea del personaggio gangsta e ad oggi, a 40 anni, ha sentito che qualcosa poteva ancora evolversi: Mi piace l’abito elegante, ma continuo a stare bene anche in tuta. Questo disco è l’inizio di un nuovo percorso. Resto però leale al codice rap, non lo tradisco aprendomi ad altro. Ho le radici nell’asfalto. È un ...