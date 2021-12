Greco (Cts): 'Ci sono 6 milioni di italiani non vaccinati, se si vaccinano calano i contagi' (Di domenica 12 dicembre 2021) Il problema sono i non vaccinati che, per quanto in minoranza, sono sempre troppi e certamente la disinformazione non aiuta. 'Prime dosi di vaccino a quelli che ancora mancano all'appello'. E' la ... Leggi su globalist (Di domenica 12 dicembre 2021) Il problemai nonche, per quanto in minoranza,sempre troppi e certamente la disinformazione non aiuta. 'Prime dosi di vaccino a quelli che ancora mancano all'appello'. E' la ...

