Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta rivela sui social i suoi problemi di salute (Di domenica 12 dicembre 2021) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta, si sfoga sui social per un dolore che lo perseguita da mesi. Leggi su comingsoon (Di domenica 12 dicembre 2021) L'ex concorrente delVip,, si sfoga suiper un dolore che lo perseguita da mesi.

Advertising

lesssismoree : RT @Azzurra______: Aldo invita tutti i vipponi a festeggiare il suo ultimo sabato nella casa. Ed è festa!! Grazie Aldo per averci fatto a… - CortesPrzs : che scoperta Ex On The Beach ragazzi, il Grande Fratello in confronto sembra Quark - DivergentNoire : @Max_Pacca73 @ImolaOggi Beh è in linea con i programmi più guardati tipo uomini e donne, grande fratello, usa lo st… - Indira813 : RT @StellaMc82: Caro Grande Fratello, rompi il salvadanio e fai rimanere Aldo per il bene del programma. Perché senza una persona positiva… - VeronikaLiguor1 : @GFVIP_Official Bestemmiato e voi fate finta di nulla e innamissibile accettare una bestemmia a Fausto Leali e a… -