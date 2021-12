Gp Abu Dhabi: respinto il (doppio) ricorso Mercedes (Di domenica 12 dicembre 2021) E arriva la polemica di fine stagione. Dopo un mondiale infuocato, ad Abu Dhabi il mondiale di Formula 1 non poteva non finire con un ricorso alla direzione gara, questa volta da parte di Mercedes. Il caso della Safety Car di fine gara ha spinto il team di Brackley a presentare ben due reclami, uno contro Max Verstappen ed uno contro la FIA. Ma la Federazione li ha respinti entrambi, confermando il risultato finale. Verstappen rimane campione del mondo. Per ora. GP Abu Dhabi: Verstappen campione 2021 all’ultimo giro GP Abu Dhabi: perché Mercedes ha fatto ricorso (due volte)? I fatti risalgono al giro 53. L’incidente di Nicholas Latifi spinge la direzione gara guidata da Michael Masi a far scendere in campo la vettura di sicurezza. Inizialmente, Masi da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) E arriva la polemica di fine stagione. Dopo un mondiale infuocato, ad Abuil mondiale di Formula 1 non poteva non finire con unalla direzione gara, questa volta da parte di. Il caso della Safety Car di fine gara ha spinto il team di Brackley a presentare ben due reclami, uno contro Max Verstappen ed uno contro la FIA. Ma la Federazione li ha respinti entrambi, confermando il risultato finale. Verstappen rimane campione del mondo. Per ora. GP Abu: Verstappen campione 2021 all’ultimo giro GP Abu: perchéha fatto(due volte)? I fatti risalgono al giro 53. L’incidente di Nicholas Latifi spinge la direzione gara guidata da Michael Masi a far scendere in campo la vettura di sicurezza. Inizialmente, Masi da ...

