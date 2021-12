Gp Abu Dhabi, duello Hamilton-Verstappen per Mondiale – Diretta (Di domenica 12 dicembre 2021) Lewis Hamilton e Max Verstappen al duello decisivo per il Mondiale di Formula 1. Il Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione, assegna il titolo: il pilota inglese della Mercedes e l’olandese della Red Bull sono appaiati in classifica. LA GARA – Verstappen scatta male dalla pole position e viene bruciato da Hamilton, che si prende la prima posizione dopo un contatto alla prima curva. Tutto regolare per i commissari, nessun provvedimento e si prosegue. Verstappen, con gomme morbide, perde terreno rispetto al rivale che allunga guadagnando quasi 6 secondi fino a quando la Red Bull, nel corso del 14esimo dei 58 giri, si ferma per il pit stop. Hamilton lo imita poco dopo, rimanendo davanti all’olandese. La Red Bull usa la carta Sergio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Lewise Maxaldecisivo per ildi Formula 1. Il Gp di Abu, ultima gara della stagione, assegna il titolo: il pilota inglese della Mercedes e l’olandese della Red Bull sono appaiati in classifica. LA GARA –scatta male dalla pole position e viene bruciato da, che si prende la prima posizione dopo un contatto alla prima curva. Tutto regolare per i commissari, nessun provvedimento e si prosegue., con gomme morbide, perde terreno rispetto al rivale che allunga guadagnando quasi 6 secondi fino a quando la Red Bull, nel corso del 14esimo dei 58 giri, si ferma per il pit stop.lo imita poco dopo, rimanendo davanti all’olandese. La Red Bull usa la carta Sergio ...

