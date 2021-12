GP Abu Dhabi | buon sabato | Ferrari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 12 dicembre 2021) Sembrava un weekend buttato via, e invece non lo è. Al termine delle qualifiche del GP di Abu, lapuò dirsi soddisfatta delle sue performance, anche se il potenziale suggeriva che si poteva fare anche meglio. Carlos Sainz è in terza fila con il quinto tempo, davanti ad un Valtteri Bottas penalizzato da una power unit depotenziata. Charles Leclerc è settimo, ma il distacco dal suo rivale in campionato, Lando Norris, è di meno di due decimi. In gara si può battere la McLaren. Qualifiche Gp Abu: Verstappen si prende la pole GP Abu: lapuò davvero battere la McLaren? I dati del venerdì sembravano scoraggianti, ma il giorno (pardon, la sera) dopo tutto è cambiato. I piloti hanno capito come vanno gestite le gomme sul circuito di Yas Marina, in parte modificato. ...