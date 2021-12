Gossip | le notizie del 12 dicembre 2021

Leggi su cityroma

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi domenica 12Armando Incarnato, in una lunga intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato, per la prima volta, come vive il clima natalizio da quando non ha accanto a sé tutta la propria famiglia: Il giorno di Natale è per me insopportabile. Non so cosa mettere sotto l’albero. Cerco di vederlo come un giorno qualunque. Sogno di scartare i regali con mia figlia. Martina Viali interessata davvero a Matteo Ranieri? IlMartina Viali, corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha svelato, per la prima volta, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, cosa l’ha colpita del neo tronista: In realtà ciò che mi ha colpito da subito di Matteo è stato proprio l’amore per i suoi cani, perché anche io sono persa del mio. È la mia ...