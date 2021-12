Gomorra 5: ecco chi vincerà la guerra finale (Di domenica 12 dicembre 2021) Gomorra 5, ecco chi vincerà la guerra finale: si avvicina la conclusione della seguitissima serie di Sky ispirata al bestseller di Saviano. Si avvicina a grandi passi il finale della serie ispirata al best seller scritto da Roberto Saviano, seguitissima ormai da diversi anni da tantissimi spettatori su Sky Italia. Venerdì 17 dicembre su Sky Atlantic ci sarà il gran finale di questa quinta stagione, l’ultima per la serie; il nono e il decimo episodi metteranno dunque un punto alla guerra fra Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano. Chi la spunterà? Gomorra 5, chi vincerà la guerra finale: le anticipazioni per gli ultimi episodi L’ultima serata dedicata a ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 dicembre 2021)5,chila: si avvicina la conclusione della seguitissima serie di Sky ispirata al bestseller di Saviano. Si avvicina a grandi passi ildella serie ispirata al best seller scritto da Roberto Saviano, seguitissima ormai da diversi anni da tantissimi spettatori su Sky Italia. Venerdì 17 dicembre su Sky Atlantic ci sarà il grandi questa quinta stagione, l’ultima per la serie; il nono e il decimo episodi metteranno dunque un punto allafra Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano. Chi la spunterà?5, chila: le anticipazioni per gli ultimi episodi L’ultima serata dedicata a ...

