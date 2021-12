Gomorra 5 | “duro litigio” social tra Salvatore Esposito e Marco D’Amore

Leggi su vesuvius

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un “” che si è consumato suitra, due tra i protagonisti di5. Scopriamo cosa è successo.sul set di(via)Una delle serie italiane più apprezzate e seguite all’estero è giunta al capolinea. Nel corso della prossima settimana andranno in onda nel nostro Paese le ultime due puntate: un finale che lascerà sicuramente i fan a bocca aperta. La premessa è doverosa: in questo articolo non sono presenti spoiler riguardanti la serie e non si faranno riferimenti a fatti e/o protagonisti delle puntate dell’ultima stagione. Siamo anche ...