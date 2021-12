Goggia di casa sul podio e trascina la valanga rosa (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel Superg di Saint Moritz Sofia Goggia è seconda, battuta di un soffio dalla Gut-Behrami. Con Elena Curtoni, Brignone e Bassino sono 4 le italiane nelle prime dieci Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel Superg di Saint Moritz Sofiaè seconda, battuta di un soffio dalla Gut-Behrami. Con Elena Curtoni, Brignone e Bassino sono 4 le italiane nelle prime dieci

