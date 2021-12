“Gli altri e il mare”, il nuovo singolo di Massimo Zamboni (Di domenica 12 dicembre 2021) foto di Giacomo RosatoMILANO – E’ uscito il brano “Gli altri e il mare” di Massimo Zamboni, secondo estratto dal suo prossimo album “La mia Patria attuale”, in pubblicazione il 21 gennaio 2022 per Universal Music Italia. Lo stesso giorno, sul canale YouTube di Zamboni, sarà online il video girato da Piergiorgio Casotti. Dopo il primo singolo “Canto degli sciagurati”, la nuova canzone di Massimo è una ballata amara tutta giocata sugli arpeggi di chitarra acustica di Alessandro “Asso” Stefana, storico chitarrista di Vinicio Capossela, e le percussioni delicate di Simone Beneventi, cui si uniscono Cristiano Roversi e Erik Montanari. Un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico di Zamboni che mette da parte la chitarra per utilizzare ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) foto di Giacomo RosatoMILANO – E’ uscito il brano “Glie il” di, secondo estratto dal suo prossimo album “La mia Patria attuale”, in pubblicazione il 21 gennaio 2022 per Universal Music Italia. Lo stesso giorno, sul canale YouTube di, sarà online il video girato da Piergiorgio Casotti. Dopo il primo“Canto degli sciagurati”, la nuova canzone diè una ballata amara tutta giocata sugli arpeggi di chitarra acustica di Alessandro “Asso” Stefana, storico chitarrista di Vinicio Capossela, e le percussioni delicate di Simone Beneventi, cui si uniscono Cristiano Roversi e Erik Montanari. Un ulteriore tassello delpercorso artistico diche mette da parte la chitarra per utilizzare ...

Advertising

fabiochiusi : Sul caso Assange l'archivio Ansa registra una dichiarazione dei portavoce di Europa Verde, una di una europarlament… - disinformatico : Non *vuoi* vaccinarti? Non sono d'accordo, ma è tuo diritto e lo rispetto. Ma minacciare gli altri, no, questo no.… - Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa, recuperata seconda donna in vita. Proseguono le ricerche di altri 8 dispersi. Gli aggiornam… - Giusy_giupppi : @IlContiAndrea Scena rap? Qualcuno gli ha spiegato che gli altri due non fanno più rap da tempo? Se non si è accorto lui, sta messo male. - PubblicoDebito : @AlbSovrLib @Gigadesires Non è così è che la casta finanzia la carriera di tutti i coglioni decerebrati così che po… -