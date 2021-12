Giulia De Lellis, le corna gravissime: tradita con tre amiche (Di domenica 12 dicembre 2021) Giulia De Lellis e il tradimento dell’ex tronista, è stata tradita da tre amiche: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Oggi è un’icona del mondo della moda, una influencer di successo che ha avuto molta notorietà grazie al seguitissimo programma Uomini e Donne condotto dalla regina Maria De Filippi, dove si è sempre fatta notare per la sua semplicità, schiettezza e ironia: stiamo parlando della splendida Giulia De Lellis che, proprio a Uomini e Donne ha conosciuto l’amore venendo scelta dal noto dj Andrea Damante con cui ha vissuto una splendida storia d’amore finita per i presunti tradimenti da parte dell’uomo. Questa vicissitudine ha portato Giulia a scrivere un romanzo autobiografico con l’aiuto di una scrittrice che ha avuto un ottimo riscontro. ... Leggi su topicnews (Di domenica 12 dicembre 2021)Dee il tradimento dell’ex tronista, è statada tre: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Oggi è un’icona del mondo della moda, una influencer di successo che ha avuto molta notorietà grazie al seguitissimo programma Uomini e Donne condotto dalla regina Maria De Filippi, dove si è sempre fatta notare per la sua semplicità, schiettezza e ironia: stiamo parlando della splendidaDeche, proprio a Uomini e Donne ha conosciuto l’amore venendo scelta dal noto dj Andrea Damante con cui ha vissuto una splendida storia d’amore finita per i presunti tradimenti da parte dell’uomo. Questa vicissitudine ha portatoa scrivere un romanzo autobiografico con l’aiuto di una scrittrice che ha avuto un ottimo riscontro. ...

Advertising

ariannad__7 : RT @nzlmtt: Ma lei un mix perfetto tra la Mosetti e Giulia de Lellis #BallandoConLeStelle - nzlmtt : Ma lei un mix perfetto tra la Mosetti e Giulia de Lellis #BallandoConLeStelle - Mattiabuonocore : In tutta l’edizione mai nessun riferimento a Belen o Giulia De Lellis, eppure Iannone è famoso alla massa per quello #BallandoConLeStelle - crxsclipz : @neekopurr oddio non sapevo Lana e Giulia de lellis avessero una foto insieme ?? - thisissofi_ : @rebel_miriam Non ho mica detto che lo fanno solo quest’anno, sta porcheria esiste da quando è andata Giulia de lel… -