Gina Lollobrigida, l'ex marito Milko Skofic: "L'ho sposato per avere una vita normale, mi sentivo rovinata" (Di domenica 12 dicembre 2021) Gina Lollobrigida ha avuto una storia d'amore con il produttore di origini slovene Milko Skofic con il quale si è unita in matrimonio nel 1949. Le nozze sono volte al termine dodici anni dopo con il divorzio. Oggi l'amatissima attrice sarà tra gli ospiti di "Domenica In" a partire dalle 14:00 su Raiuno. Skofic è stato attivo nel mondo cinematografico come attore e produttore. Nel 1953 il primo lungometraggio accreditato, Le Infedeli diretto da Mario Monicelli e Steno. Lo stesso anno è anche ne "I Soldati" per la regia di Mario Monicelli. Come produttore ha ottenuto un David come miglior produttore nel 1958 con Anna Di Brooklyn per la regia di Carlo Lastricati.

