Gina Lollobrigida, chi è l’ex Javier Rigau: “Mi ha truffata sposandomi per ottenere l’eredità” (Di domenica 12 dicembre 2021) Gina Lollobrigida e la querelle con l’ex, il catalano Javier Rigau con il quale ha avuto una relazione i primi anni Duemila. I due sarebbero convolati a nozze per procura a Barcellona nel 2010 Oggi una delle attrici più amate di sempre del nostro Paese sarà tra gli ospiti di Domenica In a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nello storico programma domenicale condotto da Mara Venier, la “Lollo” sarà accompagnata dall’avvocato Antonio Ingroia insieme al quale tornerà a parlare della vicenda che la sta attanagliando negli ultimi anni legata all’ex compagno spagnolo. Nel 2004 la Lollobrigida incontra Javier Rigau a Montecarlo e nel 2006 intraprende con l’uomo una storia d’amore che avrebbe dovuto portare alle nozze. Gina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)e la querelle con, il catalanocon il quale ha avuto una relazione i primi anni Duemila. I due sarebbero convolati a nozze per procura a Barcellona nel 2010 Oggi una delle attrici più amate di sempre del nostro Paese sarà tra gli ospiti di Domenica In a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nello storico programma domenicale condotto da Mara Venier, la “Lollo” sarà accompagnata dall’avvocato Antonio Ingroia insieme al quale tornerà a parlare della vicenda che la sta attanagliando negli ultimi anni legata alcompagno spagnolo. Nel 2004 laincontraa Montecarlo e nel 2006 intraprende con l’uomo una storia d’amore che avrebbe dovuto portare alle nozze....

