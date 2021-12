Gianni Morandi | la FOTO speciale e compromettente tra le donne | si trova proprio a suo agio

Advertising

IlContiAndrea : I primi 11 Big di #Sanremo2022 Elisa, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, S… - MarioManca : Ad Amadeus è riuscito il colpaccio: Gianni Morandi e Massimo Ranieri tra i Big, insieme a un meraviglioso ritorno come Elisa. #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? Annunciati ufficialmente da #Amadeus i nomi dei Big in gara al Festival di #Sanremo2022: Elisa, Dargen D'amico, G… - PlannerMusic : @SimoneMoriOff Grazie perché, Gianni Morandi - rsptorino : Gianni Morandi - Giovane amante mia -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Pensate a un Sanremo con questo cast: Eros Ramazzotti, Renato Zero, Zucchero, Antonello Venditti, Ultimo, Achille Lauro, Andrea Bocelli, Il Volo, Umberto Tozzi e Raf,, Alex Britti, ...... Ceumar Turano, giornalista (Brasile) Guido Gazzoli, giornalista Claudio, insegnante (... Marco Sterlla, professore Rio de Janeiro Franco Arena, "Passione Tricolore" Buenos AiresLattanzio ...Gli ascolti di Canale 5 non premiano gli sforzi di Claudio Baglioni che ha realizzato uno show degno – se non superiore per gli ospiti eccellenti – del miglior Festival di Sanremo.Gianni Morandi ha raccontato dettagliatamente il suo incidente, avvenuto lo scorso marzo nella sua residenza bolognese.