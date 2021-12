GF VIP, Sophie e Gianmaria: scatta la passione in piscina durante la notte (Di domenica 12 dicembre 2021) La coppia del Grande Fratello Vip più chiacchierata dell’edizione è senza dubbio quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge, soprattutto per il triangolo creatosi con la moglie dell’attore, Delia Duran. Nel frattempo, però, quasi in sordina, un’altra coppia sembra essere nata all’interno della casa più spiata d’Italia: si tratta di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due, durante la notte, si sono lasciati andare a sensuali provocazioni in piscina. La notte sexy in piscina: scattano le provocazioni Sophie e Gianmaria, dopo i vari chiacchiericci delle precedenti puntate, confermano di avere una chimica che, nonostante lei tenti di nascondere, è ormai diventata palese agli occhi di tutti, spettatori e ... Leggi su dilei (Di domenica 12 dicembre 2021) La coppia del Grande Fratello Vip più chiacchierata dell’edizione è senza dubbio quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge, soprattutto per il triangolo creatosi con la moglie dell’attore, Delia Duran. Nel frattempo, però, quasi in sordina, un’altra coppia sembra essere nata all’interno della casa più spiata d’Italia: si tratta diCodegoni eAntinolfi. I due,la, si sono lasciati andare a sensuali provocazioni in. Lasexy inno le provocazioni, dopo i vari chiacchiericci delle precedenti puntate, confermano di avere una chimica che, nonostante lei tenti di nascondere, è ormai diventata palese agli occhi di tutti, spettatori e ...

infoitcultura : GF Vip, Gianmaria abbandona la casa e lascia in tronco Sophie - infoitcultura : Gf Vip, frecciatine tra Gianmaria e Soleil: lui è innamorato di Sophie? - Patty19240789 : @mirysal63 @GrandeFratello Questo lo è ,le princess chi sono !? Sophie arriva da u&d come ??x me nn sono vip ,Mani… - BottaShannon : Sophie, Gianmaria e i bisticci in cucina - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -