GF Vip | la mamma di Sophie denuncia | “Bullismo ai danni di mia figlia”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo che il padre diCodegoni, il signor Stefano, ha messo a posto Soleil Sorge affermando che “meglio farsi le tette che i mariti delle altre” (con chiaro riferimento all’amicizia “speciale” e intima che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha con Alex Belli), anche la madre dell’ex tronista è intervenuta in merito all’esperienza di suanella Casa del Grande Fratello Vip 6 affermando che sarebbe vittima di. Alla signora Valeria Pasciuti non è andata giù la dichiarazione di Alfonso Signorini, secondo cui ilè qualcosa di ben più grave di quello che accade nella Casa del GF Vip, e non ha perso occasione per sottolineare come: “Nella vita vanno avanti i bulli e non le brave persone”, con chiaro riferimento alla Sorge, che sembrerebbe aver preso di mira proprio, cui ...