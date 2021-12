Gf Vip, Andrea Zelletta e la frecciatina contro Alex Belli (Di domenica 12 dicembre 2021) Alex Belli ha tentato di uscire ieri pomeriggio dalla casa di Cinecittà per abbandonare il reality. Su quanto accaduto è intervenuto un ex gieffino, Andrea Zelletta, che ha lanciato una frecciatina all’attore Alex Belli ieri pomeriggio ha tentato di aprire la porta rossa per abbandonare il reality. Ma il suo tentativo è andato storto. Ad intervenire sull’accaduto è stato un ex gieffino, Andrea Zelletta, che ha lanciato una frecciatina contro l’attore. Andrea ha infatti scritto su Twitter: “Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”. Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 dicembre 2021)ha tentato di uscire ieri pomeriggio dalla casa di Cinecittà per abbandonare il reality. Su quanto accaduto è intervenuto un ex gieffino,, che ha lanciato unaall’attoreieri pomeriggio ha tentato di aprire la porta rossa per abbandonare il reality. Ma il suo tentativo è andato storto. Ad intervenire sull’accaduto è stato un ex gieffino,, che ha lanciato unal’attore.ha infatti scritto su Twitter: “Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”. Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Andrea Zelletta sarcastico dopo la clamorosa sfuriata di Alex Belli: “Volevo comunicare che…” L’ex gieff… - Andrea__Rossi : RT @boni_castellane: Terza dose. Supergreenpass ridotto a 9 mesi. Vacanze di Natale alle porte. Hai febbre, tosse, anosmia. Vai a farti il… - Bacco76496820 : Da lunedì due novità per #Rai1. A #Leredita per la prima volta ci sarà il professore, affiancherà la professoressa… - andrea_balsamo : RT @ResaleShack: Set #LEGO VIP 6346102 #Mattoncino verde 2x4 Teal Brick Acquistalo sui miei negozi online ? #eBay ??? - CecconiAndrea99 : @stanzaselvaggia Strano fare le file per un vip? Senti l'Andrea come si fa a saltare le file. -