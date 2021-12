GF Vip, altri tre mesi nella Casa: Aldo Montano lascerà il gioco, gli altri incerti (Di domenica 12 dicembre 2021) Tre mesi in più prima della fine del . La fine del reality è stata spostata al 14 marzo 2022 . Alla comunicazione ufficiale, i coinquilini hanno reagito in modo diverso. Se la maggior parte non ha ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021) Trein più prima della fine del . La fine del reality è stata spostata al 14 marzo 2022 . Alla comunicazione ufficiale, i coinquilini hanno reagito in modo diverso. Se la maggior parte non ha ...

Advertising

Azzurra______ : @anna_travaglio @Spettegulesss1 Anna, io ho seguito la diretta in questi 3 mesi, e da come scrivi si nota che non s… - simonamancini24 : RT @enzoblogger: Agli italiani Onesti. REMDESIVIR,è un antivirale usato x curare il covid,nn x tt però ??gli altri stanno in vigile attesa??.… - cavramingo : @Federissao Metti che qualcuno conosce nome, cognome e tutti gli altri dati anagrafici... perché dare la possibilit… - klaysi__ : #gfvip ma che male stiamo pagando per avere queste regieee !!! Gli altri non esistono?? A sto punto facciamo centovetrine e non gf vip ?? - FD22667 : @0Capotreno2 Certo, ma se ti poni nel modo giusto...Come fanno gli altri ad integrarla se va a mettere zizzania in… -