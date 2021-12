GF Vip 6, spoiler 13 dicembre: Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli potrebbero uscire (Di domenica 12 dicembre 2021) Prosegue l’appuntamento con il GF Vip 6. Le anticipazioni, inerenti alla messa in onda di lunedì 13 dicembre 2021, rivelano che nel corso del nuovo appuntamento i concorrenti (che nella scorsa settimana sono venuti a conoscenza del prolungamento del reality) saranno chiamati a decidere se restare nella Casa, e continuare la loro avventura oppure no. Alcuni gieffini in queste ore hanno manifestato la volontà di voler abbandonare il gioco: confermeranno tale decisione anche in puntata? Staremo a vedere. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più sul nuovo appuntamento. GF Vip 6, la scelta decisiva dei Vipponi Durante la messa in onda di venerdì 10 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha scelto di essere chiaro con i gieffini. I Vipponi sono venuti a conoscenza della data in cui la sesta edizione volgerà al termine. Il reality show chiuderà i battenti il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 12 dicembre 2021) Prosegue l’appuntamento con il GF Vip 6. Le anticipazioni, inerenti alla messa in onda di lunedì 132021, rivelano che nel corso del nuovo appuntamento i concorrenti (che nella scorsa settimana sono venuti a conoscenza del prolungamento del reality) saranno chiamati a decidere se restare nella Casa, e continuare la loro avventura oppure no. Alcuni gieffini in queste ore hanno manifestato la volontà di voler abbandonare il gioco: confermeranno tale decisione anche in puntata? Staremo a vedere. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più sul nuovo appuntamento. GF Vip 6, la scelta decisiva dei Vipponi Durante la messa in onda di venerdì 102021, Alfonso Signorini ha scelto di essere chiaro con i gieffini. I Vipponi sono venuti a conoscenza della data in cui la sesta edizione volgerà al termine. Il reality show chiuderà i battenti il ...

Advertising

SonciniFlaviana : in questo hastag non ci sono vip ognuno da il proprio supporto in buona fede se avete qualcosa da dire ditelo diret… - infoitcultura : 'Kabir Bedi nuovo concorrente, Pippo Baudo per la Ricciarelli'/ Spoiler GF Vip al Tg5 - leone52641 : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - MFerraglioni : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - AleStonata : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip -