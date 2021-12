GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 24 | “Ciao Delia!!!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ma quanto è appassionante Bellifull? Io sono estasiata, mi rattrista solo non ci sia più la Gialappa’s, perché ci avrebbe dato tante soddisfazioni. Altro che the Lady, qua siamo oltre. I nostri Alexman e Soledad, dopo che da tre mesi ci danno giù come ricci, venerdì hanno osato ribadire che la loro è amicizia. Ma certo, chi non balla il mambo sotto le coperte con un amico? Soprattutto quando entrambi sono impegnati? Io no, ma sono antica, quindi non faccio testo. Venerdì però la vera protagonista è stata Delia la pantera Venezuela,che è stata paparazzata che si baciava con un altro. Oddio, è stata paparazzata… Diciamo che aveva al seguito un paparazzo che le ha fatto degli scatti,mentre era in un ristorante affollato a Milano, ad un tavolo davanti alla finestra ma questi sono dettagli! Insomma la pantera Venezuela, si baciava con questo sosia di Gianmaria, guarda caso proprio come si ...