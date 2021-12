Gf Vip 6, Andrea Zelletta sarcastico dopo la clamorosa sfuriata di Alex Belli: “Volevo comunicare che… (Di domenica 12 dicembre 2021) Già qualche settimana fa l’ex gieffino Andrea Zelletta – nel corso del Gf Vip Party – aveva espresso la sua opinione sulla complicità nata nella Casa tra Soleil Sorge e Alex Belli. Nello specifico aveva affermato che Alex era più innamorato della sua teatralità che delle due donne, ovvero di Soleil e Delia Duran, con cui l’attore è impegnato sentimentalmente da anni. Ieri Belli, a seguito di una crisi, ha tentato di aprire la porta rossa con l’intento di abbandonare il reality e subito dopo Zelletta è tornato a pungere l’attore tramite un post molto ironico su Twitter: Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale Volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte. Comunicazione ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 dicembre 2021) Già qualche settimana fa l’ex gieffino– nel corso del Gf Vip Party – aveva espresso la sua opinione sulla complicità nata nella Casa tra Soleil Sorge e. Nello specifico aveva affermato cheera più innamorato della sua teatralità che delle due donne, ovvero di Soleil e Delia Duran, con cui l’attore è impegnato sentimentalmente da anni. Ieri, a seguito di una crisi, ha tentato di aprire la porta rossa con l’intento di abbandonare il reality e subitoè tornato a pungere l’attore tramite un post molto ironico su Twitter: Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principaleche ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte. Comunicazione ...

