Gerry Scotti | chi è l’ex moglie Patrizia Grosso | “Ho provato vergogna”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021), ha vissuto un grande amore consposata nel 1991: dalla loro unione è arrivato il figlio Edoardo l’anno successivo. Stasera il presentatore di “Caduta Libera” sarà tra gli ospiti di “D’Iva” a partire dalle 21:30 su Canale 5.la rottura con l’ exIl conduttore e lasono stati legati per 11 anni durante i quali la loro relazione è stata messa a dura prova dalla fama diche accresceva e lo portava al tempo stesso lontano dalla famiglia per lunghi periodi. In una recente intervista a “Verissimo”aveva confessato ai microfoni di Silvia Toffanin: “Ha ...