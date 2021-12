Gerry Scotti avvistato proprio con lui: la foto rubata diventa virale (Di domenica 12 dicembre 2021) Gerry Scotti è stato adocchiato in compagnia di un grande personaggio. E, a tal proposito, spunta la foto che sta facendo il giro del web. Gerry Scotti-AltranotiziaGerry Scotti è un grande presentatore. Il suo talento e il suo carisma, combinati con la sua estrema sensibilità, lo rendono un professionista molto amato dal pubblico. Attualmente, è il conduttore del game show Caduta Libera, in onda tutti i giorni alle 18:45 su Canale 5. Nonostante tale impegno giornaliero e l’ultima avventura televisiva appena conclusa, Tu Sì Que Vales, in qualità di giudice, un giorno gli piacerebbe lasciare la televisione, come ha ben specificato in un’intervista al settimanale Oggi. Infatti “è una decisione che ho già preso con l’arrivo della mia nipotina“, facendo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 12 dicembre 2021)è stato adocchiato in compagnia di un grande personaggio. E, a tal proposito, spunta lache sta facendo il giro del web.-Altranotiziaè un grande presentatore. Il suo talento e il suo carisma, combinati con la sua estrema sensibilità, lo rendono un professionista molto amato dal pubblico. Attualmente, è il conduttore del game show Caduta Libera, in onda tutti i giorni alle 18:45 su Canale 5. Nonostante tale impegno giornaliero e l’ultima avventura televisiva appena conclusa, Tu Sì Que Vales, in qualità di giudice, un giorno gli piacerebbe lasciare la televisione, come ha ben specificato in un’intervista al settimanale Oggi. Infatti “è una decisione che ho già preso con l’arrivo della mia nipotina“, facendo ...

