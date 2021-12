Gerry Scotti a Verissimo: “Ho dei trucchi da vecchio nonno” (Di domenica 12 dicembre 2021) La nipotina compie un anno, la piccola Virginia, nipote di Gerry Scotti il 15 dicembre festeggia il primo compleanno. “Sta imparando a muovere i primi passi e bisogna stare molto attenti e io non sono molto veloce a seguirla” racconta emozionato a Verissimo. Alla figlia di Silvia Toffanin da piccola rubava il ciuccio, lo ricorda la conduttrice sorprendendo Gerry Scotti che però confessa che quelli sono dei vecchi trucchi da nonno, le rubava il ciuccio solo quando cadeva perché non voleva che lo mettesse di nuovo in bocca. Gerry Scotti è un nonno così felice che augura a tutti di cercare di diventare nonni. Si emoziona mentre parla di sua nipote, pensa che sia per lei che ha trovato la forza di superare il covid mentre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) La nipotina compie un anno, la piccola Virginia, nipote diil 15 dicembre festeggia il primo compleanno. “Sta imparando a muovere i primi passi e bisogna stare molto attenti e io non sono molto veloce a seguirla” racconta emozionato a. Alla figlia di Silvia Toffanin da piccola rubava il ciuccio, lo ricorda la conduttrice sorprendendoche però confessa che quelli sono dei vecchida, le rubava il ciuccio solo quando cadeva perché non voleva che lo mettesse di nuovo in bocca.è uncosì felice che augura a tutti di cercare di diventare nonni. Si emoziona mentre parla di sua nipote, pensa che sia per lei che ha trovato la forza di superare il covid mentre ...

