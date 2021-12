Gasperini: «Sono soddisfatto, per l’Atalanta non era facile vincere a Verona» (Di domenica 12 dicembre 2021) L’allenatore della squadra bergamasca: «Andiamo avanti, oggi abbiamo fatto un passo in avanti a livello di mentalità e determinazione». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 dicembre 2021) L’allenatore della squadra bergamasca: «Andiamo avanti, oggi abbiamo fatto un passo in avanti a livello di mentalità e determinazione».

Advertising

OptaPaolo : 2000 - Oggi sono 2000 giorni consecutivi che Gian Piero Gasperini è alla guida dell'Atalanta: tra gli allenatori di… - Sensibilia8 : RT @Mercurimc: Chi sono? Io sono questa. Non felice, non compiuta: labile e provvisoria, come tutti. Ma viva. Una donna viva. Fatica e amor… - webecodibergamo : Gasperini dopo la partita. - giober50 : RT @Mercurimc: Chi sono? Io sono questa. Non felice, non compiuta: labile e provvisoria, come tutti. Ma viva. Una donna viva. Fatica e amor… - vincenzocurcio3 : RT @pisto_gol: Ver-Ata 1:2 Che partita: due belle squadre, che si sono affrontate senza paura, idee chiare e qualità collettiva. Da far ved… -