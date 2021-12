Gasperini | «Ribaltare la partita è segno di forza e di volontà»

Leggi su footdata

(Di domenica 12 dicembre 2021) “questaè undi grandee di. I ragazzi sono stati straordinari, hanno vinto con merito. Vincere qui sarà dura per tutti”. E’ soddisfatto il tecnico dell’Atalanta Gian Pierodopo il successo ottenuto in casa del Verona (2-1). “Non abbiamo fatto bene in difesa nella prima parte di gara, siamo andati in difficoltà con il gioco aereo e con le palle lunghe, poi siamo cresciuti e abbiamo preso meglio le misure – ha aggiunto ai microfoni di Dazn – Nel secondo tempo è andata molto meglio. La prova di Muriel? Sta molto bene, è stato bravissimo, noi abbiamo risorse che in questo momento possiamo far pesare e che ci permette di vincere questo tipo di partite”. La Dea ha accorciato sul Milan e ha un vantaggio di sette punti sul quinto posto, ma Gasp ...