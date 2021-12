Gasp a Verona mette la sesta: “Vittoria pesantissima che ci dà convinzione” (Di domenica 12 dicembre 2021) Verona. Dopo la sesta Vittoria consecutiva ottenuta al Bentegodi contro l’Hellas Verona ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “È una Vittoria pesantissima, perché abbiamo giocato con una squadra forte. Abbiamo ribaltato la partita con una squadra che ha fisicità, sa cosa fare e gioca bene. Siamo venuti fuori con una determinazione straordinaria, e abbiamo vinto anche soffrendo. Questa è una Vittoria che dà spessore e convinzione è un passo avanti”. Sui cambi che hanno inciso ha detto: “Continuo a ripetere che sono tutti titolarissimi. Se gioca Pessina o Demiral al posto di Djimsiti o Pasalic non posso andare dietro a queste stupidate. Oggi abbiamo trovato un grande Miranchuk: il mio problema è che ama giocare nella ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 dicembre 2021). Dopo laconsecutiva ottenuta al Bentegodi contro l’Hellasha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroerini: “È una, perché abbiamo giocato con una squadra forte. Abbiamo ribaltato la partita con una squadra che ha fisicità, sa cosa fare e gioca bene. Siamo venuti fuori con una determinazione straordinaria, e abbiamo vinto anche soffrendo. Questa è unache dà spessore eè un passo avanti”. Sui cambi che hanno inciso ha detto: “Continuo a ripetere che sono tutti titolarissimi. Se gioca Pessina o Demiral al posto di Djimsiti o Pasalic non posso andare dietro a queste stupidate. Oggi abbiamo trovato un grande Miranchuk: il mio problema è che ama giocare nella ...

Advertising

Atalantinicom : #Atalanta - Gasp in conferemza stampa: 'Vittoria pesantissima. Verona battuto da un'Atalan...… - sportli26181512 : Gasp se la gode: 'Dea straordinaria, puntiamo in alto. Una vittoria così ci dà convinzione': Gasp se la gode: 'Dea… - Gazzetta_it : Gasp se la gode: 'Dea straordinaria, puntiamo in alto. Una vittoria così ci dà convinzione' #VeronaAtalanta - LEBBY4EVER : RT @webecodibergamo: Atalanta che carattere! A Verona recupera lo svantaggio e vince 2-1 con gol di Miranchk e Koopmeiners - Fantalanta1 : Verona squadra tosta… dall’arrivo di Tudor solo noi abbiamo vinto al Bentegodi… un applauso a Pezzella, non sarà Ro… -