"Gas? Nessuna segnalazione di perdite...". Ravanusa, altra sconvolgente ipotesi: l'orrore nei minuti prima della esplosione? (Di domenica 12 dicembre 2021) Mistero sulla tragedia di Ravanusa, 50 minuti d'auto da Agrigento: cos'ha causato la devastante esplosione che ha fatto crollare quattro palazzine sventrandone altre tre e provocando almeno 4 morti e 5 dispersi, oltre a una cinquantina di sfollati? L'ipotesi ormai certa è quella di una fuga di Gas dalla rete di metano che serve il quartiere. Ma qui sorgono i dubbi: negli ultimi mesi non c'erano state segnalazioni di perdite o problemi con la rete di Gas metano della zona. Nessuno dei residenti delle vie Galilei e Trilussa si erano lamentati. Eppure, spiegano gli esperti della Protezione civile che da ieri sera alle 21 stanno lavorando senza sosta per recuperare le persone ancora incastrate sotto le macerie, avvolte per diverse ore da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Mistero sulla tragedia di, 50d'auto da Agrigento: cos'ha causato la devastanteche ha fatto crollare quattro palazzine sventrandone altre tre e provocando almeno 4 morti e 5 dispersi, oltre a una cinquantina di sfollati? L'ormai certa è quella di una fuga didalla rete di metano che serve il quartiere. Ma qui sorgono i dubbi: negli ultimi mesi non c'erano state segnalazioni dio problemi con la rete dimetanozona. Nessuno dei residenti delle vie Galilei e Trilussa si erano lamentati. Eppure, spiegano gli espertiProtezione civile che da ieri sera alle 21 stanno lavorando senza sosta per recuperare le persone ancora incastrate sotto le macerie, avvolte per diverse ore da ...

