Garmin entra nell’Osservatorio Italiano eSports

Leggi su tuttotek

(Di domenica 12 dicembre 2021) L‘azienda americananel mondo degliaderendo all’OsservatorioL’azienda americana, specializzata in tecnologie legate ai GPS, aderisce alle iniziative dell’Osservatorio, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo rinella strategia dell’azienda di comprendere e posizionarsi nel mercato esportivo. L’obiettivo diè quello di lanciarsi in questo settore e rafforzare la sua conoscenza del settore.nel mondo deglicon i suoi strumenti per GPSaveva iniziato are nel ...