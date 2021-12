G7: Gb, conseguenze enormi per Russia se invadesse Ucraina (Di domenica 12 dicembre 2021) La Russia si espone a "conseguenze enormi" in caso di invasione dell'Ucraina, ha messo in guardia il capo della diplomazia britannica Liz Truss in occasione della riunione dei ministri degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Lasi espone a "" in caso di invasione dell', ha messo in guardia il capo della diplomazia britannica Liz Truss in occasione della riunione dei ministri degli Esteri ...

Nuova Caledonia, aperto il terzo referendum d'indipendenza dalla Francia

L'importanza del referendum: la tensione con Parigi e la pressione della Cina. Il risultato del referendum potrebbe avere conseguenze importanti.

