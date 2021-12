G7 ammonisce Mosca | gravi conseguenze in caso di attacco a Kiev

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un vero e proprio ultimatum è stato lanciato dai big occidentali più il Giappone nella speranza che la Russia riprenda la via diplomatica per risolvere la crisi alla frontiera con l'Ucraina

Advertising

infoitestero : Ucraina, NATO ammonisce Mosca. Putin, interazione costruttiva ma Alleanza fermi espansione a est -

Ultime Notizie dalla rete : ammonisce Mosca

Un vero e proprio ultimatum è stato lanciato dai big occidentali più il Giappone nella speranza che la Russia riprenda la via diplomatica per risolvere la crisi alla frontiera con l'Ucraina...Bergoglio, che a chi alza muri e fili spinati dice che 'perde il senso della propria ... Il patriarca Kirill - Il Pontefice considera 'non lontano' un incontro col patriarca die di ...Il presidente Usa torna ad ammonire quello russo, che replica: 'Nostra politica estera pacifica, ma abbiamo diritto a sicurezza' ...Roma, 5 dic. (askanews) - Si dice pronto ad andare a Mosca, condanna il documento interno rivolti ai funzionari dell'Unione europea in cui ...