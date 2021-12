Fulmine colpisce rifugio | centralina bruciata | blackout per funivia e Cotaline Operai al lavoro dopo la bufera sul Catria

Advertising

Rebrzz215 : RT @itsmausebaer: comunque om0fobia r41 a parte,questa scena a livello di surrealtà si avvicina molto alla scena di loro due che fanno a ca… - InMeteo : Fulmine colpisce aereo Ryanair a Palermo: momenti di paura e volo dirottato - francyyy72 : RT @itsmausebaer: comunque om0fobia r41 a parte,questa scena a livello di surrealtà si avvicina molto alla scena di loro due che fanno a ca… - itsmausebaer : comunque om0fobia r41 a parte,questa scena a livello di surrealtà si avvicina molto alla scena di loro due che fann… - lookatbico : questo episodio è uno stracazzo di sogno delirante e noi pensavamo di aver raggiunto gli apici del nosense con il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine colpisce

Diretta Sicilia

Infatti, dopo una notte con neve, forti raffiche di vento e visibilità pari a zero, sabato mattina unha colpito la cabina causando un blackout. Impianti, rifugio Cotaline 1400 forzatamente ...Un volo Ryanair Verona - Palermo è stato colpito da un. Il veivolo doveva atterrare nell'aeroporto del Capoluogo alle 18.30 ma non è mai atterrato visto che proprio a causa delè dovuto atterrare a Catania. Durante le fasi di avvicinamento alla pista il volo FR 4915 della compagnia Ryanair proveniente da Verona è entrato in una turbolenza. In quel momento sulla città ...FRONTONE - La neve c’è, ne sono caduti circa cinquanta centimetri, forse più, tra ieri e la notte tra venerdì e sabato, ma al monte Catria non si è ...L’episodio nel tardo pomeriggio di giovedì quando il comandante dell’aereo ha deciso di non indugiare oltre nella turbolenza e di ...