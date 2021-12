Fuga di gas, esplosioni nell’Agrigentino: quattro palazzine crollate, danni in 40 edifici. Si cerca tra le macerie: 3 morti, 6 dispersi. Il sindaco: “Come a Beirut” (Di domenica 12 dicembre 2021) Il sindaco: “Abbiamo bisogno di mezzi, sembra Beirut”. Una delle ipotesi è la causa sia da imputare all’esplosione di un tubo del metanodotto. La Procura ha aperto un’indagine per disastro e omicidio colposi a carico di ignoti Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 12 dicembre 2021) Il: “Abbiamo bisogno di mezzi, sembra”. Una delle ipotesi è la causa sia da imputare all’esplosione di un tubo del metanodotto. La Procura ha aperto un’indagine per disastro e omicidio colposi a carico di ignoti

Advertising

TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - rtl1025 : ??Un terzo corpo senza vita è stato estratto dalle #macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'esplosion… - repubblica : Fuga di gas: crolla una palazzina a Ravanusa, almeno cinque dispersi [di Alan David Scifo] - Grace_1207 : @semanthide3 @N_i_c_o_la Fuga di gas di una tubatura non controllata, presumibilmente. Poi si spera che tutto il re… - shineelite2 : RT @fanpage: Un boato tremendo, come quello causato dallo scoppio di una bomba o dallo schianto di un aereo. Subito dopo sono esplosi gli i… -