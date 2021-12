Fuga di gas dal sottosuolo | esplosioni a catena nell’Agrigentino | molti edifici coinvolti Si cerca tra le macerie | 3 morti | 6 dispersi Il sindaco | “Qui sembra Beirut | abbiamo bnisogno di mezzi”

Advertising

Antonio_Tajani : #Ravanusa Esplosione nella notte causata da una fuga di gas. Il bilancio due morti, sette dispersi e tre palazzine… - Radio1Rai : L'esplosione di #Ravanusa, in provincia di Agrigento. Si scava senza sosta tra le macerie delle tre palazzine esplo… - repubblica : Fuga di gas: crolla una palazzina a Ravanusa, almeno cinque dispersi [di Alan David Scifo] - marinellafly12 : RT @LaNotiziaTweet: Crolla una palazzina a #Ravanusa, 4 i morti: si cercano altri dispersi. A causare l’esplosione sarebbe stata una fuga d… - BrunoMaggi : RT @vonalexandro: @sunsetodown Stando alle ultime notizie, 7 palazzine causa fuga di gas da un metanodotto Si contano anche 4 morti e 5 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga gas

Secondo quanto riferito dai carabinieri lo scoppio, che ha causato il crollo di una palazzina e il danneggiamento di diverse altre, sarebbe stato causato da unadida una tubatura ...A dirlo all'Adnkronos è il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, che ieri sera è giunto tra i primi a Ravanusa , dove unadiha causato un'...Quattro palazzine sono esplose la sera dell’11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento, provocando quattro morti (un uomo e tre donne) e almeno otto dispersi. In tutto circa 40 edifici sarebber ...È di 4 morti, 5 dispersi e due donne estratte vive dalle macerie il bilancio provvisorio delle vittime dell'esplosione avvenuta ieri sera a Ravanusa, in provincia di Agrigento.