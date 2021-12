Freccero-Cacciari: "La situazione della sanità oggi è meglio di quella pre-Covid" (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel 2017 l’occupazione media delle terapie intensive era al 48,4%, a fronte di un numero inferiore di posti letto, e nel 1997 addirittura del 70%. Cita questi dati del Ministero della sanità la Commissione ‘Dubbio e Precauzione’ (DuPre), che in un lungo documento parla di una “situazione sanitaria oggi decisamente migliore che negli anni pre-Covid”.“Il provvedimento sulle regioni in zona gialla non ha alcun fondamento sanitario, ma evidentemente soltanto politico”, aggiunge la Commissione, che ha come portavoce Carlo Freccero ed è formata, tra gli altri dai professori Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel 2017 l’occupazione media delle terapie intensive era al 48,4%, a fronte di un numero inferiore di posti letto, e nel 1997 addirittura del 70%. Cita questi dati del Ministerola Commissione ‘Dubbio e Precauzione’ (DuPre), che in un lungo documento parla di una “sanitariadecisamente migliore che negli anni pre-”.“Il provvedimento sulle regioni in zona gialla non ha alcun fondamento sanitario, ma evidentemente soltanto politico”, aggiunge la Commissione, che ha come portavoce Carloed è formata, tra gli altri dai professori Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimoe Ugo Mattei

